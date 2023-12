Maltempo: vento forte in Umbria, danni e un ferito

Con l’ondata di maltempo che ha investito il centro-sud nelle ultime ore una tempesta di vento ha colpito l’Umbria, generando disordini e disagi in molte località della regione. Numerose sono state le segnalazioni ai centralini dei vigili del fuoco soprattutto per alberi caduti.

Le forti raffiche di vento hanno causato danni significativi, costringendo i vigili del fuoco a intervenire in diverse situazioni di emergenza. Una colonna mobile è stata richiesta dalla regione per affrontare la situazione in modo efficace.

Uno degli incidenti più gravi è avvenuto nei pressi della frazione perugina di Farneto, dove una persona è rimasta lievemente ferita a seguito della caduta di una quercia sulla strada. L’auto su cui viaggiava ha impattato contro l’albero, causando il ferimento della persona a bordo. Fortunatamente, il comando provinciale dei vigili del fuoco non ha segnalato altri feriti in seguito a questo evento.

Il centro storico di Perugia ha registrato danni materiali notevoli vicino alla piscina Pellini, dove una grande pianta è crollata su tre auto. Per fortuna, le auto erano vuote al momento dell’incidente, ma i danni sono comunque significativi.

Il comune di Gubbio risulta essere tra le località più colpite, con la squadra dei vigili del fuoco chiamata a intervenire per gestire diversi alberi caduti e addobbi natalizi rovesciati a causa delle forti raffiche di vento.

Le autorità locali stanno lavorando senza sosta per ripristinare la normalità e garantire la sicurezza della popolazione. È consigliabile che i residenti rimangano vigili e seguano le indicazioni delle autorità durante questa fase critica, evitando spostamenti inutili e prendendo le dovute precauzioni per affrontare gli effetti del maltempo.