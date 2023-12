Previsioni meteo Natale: alta pressione e atmosfera stabile, ultimi aggiornamenti

Con gli ultimi aggiornamenti meteorologici, le prospettive per il periodo natalizio in Italia sembrano destinate ad essere stabili e miti. L’alta pressione in progressiva espansione dall’Atlantico che in questo fine settimana si estenderà con decisione sull’Italia, dovrebbe mantenersi salda sul Mediterraneo anche nel periodo delle festività , portando condizioni atmosferiche stabili e temperature sopra la media sull’intero territorio italiano.

Tempo Stabile e temperature al di sopra della media

L’alta pressione continuerà a influenzare il Mediterraneo per gran parte della prossima settimana, garantendo un periodo prolungato di tempo stabile. Le temperature, secondo le attuali previsioni, saranno superiori alla media stagionale. Questo significa che, nonostante la stagione invernale, si potrebbe godere di giornate relativamente miti durante il periodo natalizio. I valori diurni potrebbero superare agevolmente i 14-15 gradi al Centro-Sud, secondo le stime attuali.

Giornate del 24 e 25 Dicembre: sole e nuvole

Per le giornate del 24 e 25 dicembre, ci aspettiamo un’alternanza di sole e nuvole sull’intero territorio italiano. Le regioni centrali e meridionali potrebbero godere di maggiori spazi soleggiati, offrendo un clima ideale per trascorrere del tempo all’aperto. Al nord, invece, non si esclude la formazione di nebbie, tipiche di questa stagione, che potrebbero limitare la visibilità e contribuire ad aumentare i livelli di smog e inquinamento. Potrebbero rinnovarsi condizioni di inversione termica, con temperature più miti in quota rispetto alla pianura, quanto meno sul Nord Italia.

Basso rischio di precipitazioni

Il rischio di pioggia durante le festività natalizie appare basso, grazie alla costante influenza dell’alta pressione. Questo favorirà le celebrazioni all’aperto, consentendo a famiglie e amici di godere di un clima piacevole e asciutto.

Considerando le previsioni attuali, il periodo di Natale potrebbe essere l’occasione perfetta per pianificare attività all’aria aperta, come passeggiate, incontri con i cari o visite ai mercatini natalizi. Non saranno contenti invece coloro i quali desiderano un bianco natale con freddo e neve.

Tuttavia, è sempre consigliabile rimanere informati attraverso gli aggiornamenti meteorologici più recenti, poiché le previsioni possono variare.