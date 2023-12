Previsioni Meteo: novità per la prossima settimana, spunta del MALTEMPO per il Sud Italia

L’Italia si prepara a vivere un periodo di tempo stabile e mite grazie al consolidamento di un’area di alta pressione che dovrebbe mantenersi dominante fino a martedì 19 dicembre. Questa situazione meteorologica promette giornate tranquille e temperature al di sopra della media, soprattutto in quota a causa del fenomeno dell’inversione termica.

Fase stabile e mite con l’alta pressione

L’alta pressione, consolidandosi sul territorio italiano, creerà le condizioni ideali per un clima stabile. Le giornate saranno contraddistinte da cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi, e le temperature potrebbero risultare più miti rispetto alle medie stagionali, specialmente nelle zone di montagna.

Possibili cambiamenti a metà settimana

Tuttavia, novità potrebbero presentarsi a partire dalla metà della settimana, tra Mercoledì e Giovedì, quando l’alta pressione potrebbe cedere, in particolare nell’estremo Sud. La causa di questo possibile cambiamento è individuata nell’arrivo di un vortice instabile proveniente dal Nord Africa. Questo scenario potrebbe portare ad un peggioramento delle condizioni atmosferiche, soprattutto su Sicilia, Calabria e Puglia. In questo frangente il tempo dovrebbe mantenersi stabile invece al Centro-Nord.

Maltempo e possibili temporali

L’arrivo del vortice instabile potrebbe generare fenomeni di maltempo specialmente fra Mercoledì e prima parte di Giovedì, con possibili piogge anche intense e temporali localizzati. È importante sottolineare che la portata di questo peggioramento sarà valutata nei prossimi aggiornamenti meteorologici, poiché le previsioni potrebbero subire variazioni.

Monitorare gli aggiornamenti meteo

Per chi vive o si trova nelle regioni interessate dal possibile cambiamento delle condizioni meteorologiche, è consigliato monitorare gli aggiornamenti meteo per essere pronti ad affrontare eventuali variazioni del tempo. In particolare, l’evolversi della situazione nelle giornate di mercoledì e giovedì richiederà attenzione.

In conclusione, se da un lato l’alta pressione garantisce un inizio settimana tranquillo, la seconda parte della settimana potrebbe portare sorprese, con il potenziale arrivo di un vortice instabile che dovremo seguire con attenzione per capire la sua entità e impatto sulle condizioni meteo.