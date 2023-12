Valanga in Alto Adige travolge e uccide un ragazzo

Durante un’escursione uno scialpinista di 27 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da una valanga nella val di Fleres, in Alta Valle Isarco, in Alto Adige. L’incidente è avvenuto durante un’escursione sulla neve con il fratello, entrambi a circa 3.000 metri sotto la Cima delle Pecore, quando si è verificato il distacco di neve.

La tragedia si è consumata questa mattina, e la chiamata ai soccorsi è stata effettuata poco dopo le 11.30. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti il soccorso alpino di Fleres e gli elicotteri Pelikan 1 e dell’Aiut Alpin Dolomites per condurre le ricerche.

Una volta individuato lo scialpinista travolto dalla valanga, è stato prontamente recuperato e trasportato all’ospedale di Bolzano. Tuttavia, nonostante gli sforzi del personale medico, il giovane non è riuscito a sopravvivere alle conseguenze dell’incidente.

Nella stessa mattinata, un altro episodio di valanga è stato segnalato a Resia, sempre in Alto Adige. Fortunatamente, non risultano persone coinvolte in questo caso, ma è stato necessario l’intervento dei soccorsi per garantire la sicurezza dell’area.

In queste ore assistiamo a un aumento termico sulle Alpi che, in presenza di una neve non particolarmente compatta, favorisce un aumento del rischio di distacchi e valanghe.