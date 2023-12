Miracoloso ritrovamento: bambino di quattro mesi sopravvive al tornado del Tennessee, “era su un albero”

Violenti tornado hanno colpito il Tennessee la scorsa settimana causando diverse vittime e feriti, ma in mezzo alla tragedia c’è anche una lieta notizia.

Un bambino di quattro mesi è stato ritrovato vivo dopo essere stato risucchiato da un potente tornado di categoria EF-3 che ha colpito l’area di Clarksville. La storia di Lord, il piccolo sopravvissuto, è un esempio straordinario di resilienza e miracolosa fortuna.

Sabato scorso, il tornado ha colpito l’abitazione della famiglia Moore, distruggendo completamente la struttura in cui Lord viveva con i genitori e il fratellino di un anno. Il tornado ha colpito in modo devastante, portando via il tetto e creando il caos in pochi secondi.

La madre, Sydney Moore, ha raccontato il terribile momento in cui il tornado ha colpito la loro casa. Mentre il padre cercava disperatamente di trattenere la culla in cui giaceva Lord, Sydney abbracciava il fratellino più grande, Princeton. In un istante, le pareti sono crollate, e la famiglia è stata travolta dalla furia del tornado.

Nonostante la violenza del tornado, Lord è stato miracolosamente ritrovato vivo. Sydney ha raccontato che il padre si è aggrappato alla culla fino a quando è stato possibile, ma alla fine, il piccolo è stato risucchiato via. Incredibilmente, i soccorritori hanno trovato Lord sotto una pioggia battente: era illeso, posato su un albero e protetto da una sorta di culla naturale fatta di rami.

Sydney ha espresso la sua gratitudine e ha ipotizzato che un “angelo” potrebbe aver guidato suo figlio fino all’albero, salvandolo da danni gravi. Il bambino ha riportato solo alcune contusioni, un vero miracolo considerando la forza distruttiva del tornado.

Il padre, seppur riportando fratture a braccio e spalla, è sopravvissuto alla caduta. Anche Sydney e Princeton hanno riportato solo piccoli tagli e contusioni. La famiglia Moore ora può guardare al futuro con gratitudine, consapevole della miracolosa salvezza di Lord durante questo terribile evento meteorologico. La storia di Lord è un simbolo di speranza e forza di fronte alla potenza devastante della natura.