Forte terremoto in Cina fra Gansu e Qinghai

Il 18 dicembre 2023, alle 23:59:31 ore locali, una significativa scossa di terremoto con una magnitudo di 6.0 ha colpito la regione di confine tra Gansu e Qinghai, in Cina. Questo evento sismico ha avuto luogo a una profondità relativamente superficiale di 11 chilometri sotto la superficie terrestre.

L’epicentro del terremoto si è verificato a circa 101 chilometri a sud-ovest di Lanzhou, in Cina, una città importante con una popolazione di circa 3.000.000 di abitanti, e a 40 chilometri a ovest di Linxia Chengguanzhen, in Cina, città con una popolazione di circa 274.000 persone.

La regione di confine tra Gansu e Qinghai è conosciuta per la sua attività sismica, essendo situata in una zona geologicamente complessa dove si incontrano diverse placche tettoniche. Questi eventi sismici sono un ricordo della dinamicità della crosta terrestre e della necessità di una costante vigilanza e preparazione per affrontare situazioni simili.