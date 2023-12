Islanda: iniziata intensa eruzione vicino Grindavík [IMMAGINI LIVE]

Un’eruzione è iniziata nella serata odierna, poco dopo le 23 italiane, nella penisola di Reykjaness, in Islanda. La zona è stata interessata per settimane da una intensa sequenza di terremoti e gli esperti si attendevano una probabile eruzione vulcanica.

Le prime immagini e webcam online mostrano la fuoriuscita di lava con vigorose esplosioni. L’esatta localizzazione dell’eruzione necessita ancora di conferme ma sembra che il luogo sia quello della centrale elettrica di Svartsengi, pochi chilometri a nord della città di Grindavík, come ricorderete evacuata per questioni di sicurezza proprio per il rischio di eruzione e per le importanti fratture generate dall’intrusione di magma nel sottosuolo.

Ecco alcune immagini:

Upphafið úr vefmyndavél mbl pic.twitter.com/tDSm0ELODK — Björn Már Ólafsson (@bjornmaro) December 18, 2023

Video in diretta: https://www.youtube.com/watch?v=804nPrAUAxg

Articolo in aggiornamento