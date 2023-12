Meteo lungo termine: tempo stabile e mite nei giorni di festa, poi possibile ritorno delle piogge

Le previsioni meteo per le festività natalizie indicano un periodo prolungato all’insegna di tempo stabile e clima più mite del normale. Questa fase dovrebbe perdurare almeno fino al 27 dicembre, grazie al dominio pressoché incontrastato dell’alta pressione.

Fino a Natale: L’alta pressione continua a mantenersi solida, impedendo l’arrivo di fronti perturbati. Questo significa che fino al Natale, il cielo sarà generalmente sereno in molte regioni, con temperature più miti di quanto ci si aspetterebbe per la stagione invernale. Le condizioni continueranno ad essere favorevoli per la formazione di nebbie e foschie in Pianura Padana.

26-27 dicembre: Anche durante il periodo tra il 26 e il 27 dicembre, il tempo dovrebbe rimanere stabile, con condizioni meteorologiche simili a quelle dei giorni precedenti.

28-31 dicembre: A partire dal 28 dicembre però le previsioni meteo indicano un possibile indebolimento dell’alta pressione, con la possibilità di peggioramenti di origine atlantica o nord-atlantica. Ciò potrebbe portare al ritorno delle piogge e a una leggera diminuzione delle temperature. Nonostante ciò, non ci si aspetta un drastico calo delle temperature, quindi non dovrebbe esserci un periodo particolarmente freddo tra Santo Stefano e la fine dell’anno.

Elevata incertezza dopo il periodo natalizio: È importante notare che le previsioni meteo per il periodo successivo al Natale sono ancora molto incerte. Il tempo potrebbe evolvere con diverse modalità, quindi è consigliabile monitorare costantemente gli aggiornamenti meteorologici dei prossimi giorni.