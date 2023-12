Piemonte: franano massi sulla strada in Valsesia

Nelle ultime ore, la SP 299 nella Valsesia, nel vercellese, ha vissuto un episodio di criticità a causa della caduta di due grossi massi dal versante, che sono precipitati sulla carreggiata. La strada è stata chiusa nel tratto tra Riva Valdobbia e Alagna per garantire la sicurezza pubblica e sarà riaperta solo quando i tecnici avranno stabilito che non ci sono ulteriori rischi per i viaggiatori.

I tecnici della Provincia di Vercelli sono stati tempestivamente mobilitati per affrontare l’emergenza e stanno lavorando incessantemente per verificare la possibilità di altri smottamenti. In un comunicato ufficiale, l’amministrazione comunale ha confermato di essere in stretto contatto con le autorità provinciali e di essere impegnata a monitorare la situazione.

Una delle prime misure adottate è stata l’utilizzo di elicotteri per effettuare verifiche aeree e identificare eventuali situazioni di pericolo sul versante circostante. Inoltre, è stata individuata una ditta specializzata e reperibile, che si occuperà di garantire il transito in sicurezza lungo la strada una volta che la situazione sarà stata completamente valutata e resa sicura.

Potrebbe interessarti anche: Forte terremoto in Cina fra Gansu e Qinghai

Lo smottamento potrebbe essere una casa delle attuali condizioni meteo che vedono un netto riscaldamento in quota sul Nord Italia, con lo zero termico oltre i 3200 metri sulle Alpi.