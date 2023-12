Forte terremoto in Cina: bilancio si aggrava pesantemente, oltre 100 morti

Aumenta il bilancio delle vittime causate dal forte terremoto di ieri in Cina. Secondo le ultime informazioni disponibili, la scossa tellurica ha causato la perdita di almeno 118 vite umane. L’emittente CCTV ha dichiarato che la maggior parte delle vittime, 105 persone, ha perso la vita nella provincia di Gansu, mentre altre 11 sono state confermate decedute nella vicina provincia di Qinghai. Questa tragedia ha colpito la regione poco prima della mezzanotte di lunedì, scuotendo le comunità locali e lasciando dietro di sé un alto tributo di morte e distruzione.

Oltre alle vittime, più di 500 persone hanno riportato ferite a causa del terremoto. La scossa sismica ha centrato la contea di Jishishan nella provincia di Gansu, a soli circa 3 miglia dal confine con la provincia di Qinghai. Secondo il Servizio geologico degli Stati Uniti, la magnitudo del sisma è stata registrata come 5.9, il che rende il terremoto abbastanza potente da causare danni significativi.

Il presidente cinese, Xi Jinping, ha immediatamente risposto alla situazione, chiedendo sforzi “a tutto campo” nelle operazioni di ricerca, salvataggio e soccorso. Le squadre di soccorso sono state mobilitate per cercare tra le macerie e assistere le persone ferite.

The Chinese government is stepping up disaster relief to northwest China’s Gansu and Qinghai provinces after a 6.2-magnitude earthquake at midnight Monday killed over 100 people. pic.twitter.com/8cvLuBXsEY

— Nigeria Today (@NigeriasToday) December 19, 2023