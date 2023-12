Tempesta di vento a 120 km/h in arrivo: Allerta Meteo per il Nord Italia

Una tempesta di vento si sta preparando a colpire diverse zone dell’Italia settentrionale, portando con sé raffiche di vento ad alta velocità e il potenziale per danni significativi. Questa situazione meteorologica è il risultato della formazione di un vortice artico estremamente profondo nell’Europa centro-settentrionale, in contrasto con un’area di alta pressione nell’Europa occidentale. Questa combinazione crea un forte gradiente barico, ossia una marcata differenza di pressione atmosferica tra queste due strutture, che darà luogo a un rinforzo significativo della velocità del vento su alcune parti dell’Italia.

Le zone maggiormente interessate da questa tempesta di vento includono soprattutto le zone alpine e prealpine, ma anche la pianura padana centro-occidentale e la Sardegna. Sono previste raffiche di vento di Fohen particolarmente intense nelle aree montuose e pedemontane, con velocità del vento che potrebbero raggiungere i 100-120 chilometri all’ora. Queste velocità corrispondono a un’intensità simile a quella di un uragano di categoria 1, secondo la scala Saffir-Simpson utilizzata per classificare gli uragani tropicali.

L’evento meteorologico è atteso fra la serata di oggi e tutta la giornata di domani, venerdì 22 dicembre. Tra le regioni più colpite potrebbero figurare il Piemonte e la Lombardia, dove le raffiche di vento più violente potrebbero causare danni significativi a edifici, alberi e infrastrutture.

L’Aeronautica Militare ha rilasciato un’allerta meteo per avvertire la popolazione dell’arrivo di questa tempesta di vento. Si consiglia vivamente a tutti di prendere le precauzioni necessarie, come assicurare oggetti all’aperto, evitare spostamenti non necessari e monitorare costantemente le notizie e gli aggiornamenti meteorologici da fonti affidabili.

Il bollettino dell’Aeronautica Militare:

Previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 12:00/UTC del 21/12/23

Persiste lo stato del mare molto agitato, localmente fino a grosso, per le prossime 36 ore su mare e Canale di Sardegna, in estensione dalle prime ore di domani, venerdì 22 dicembre 2023, anche allo Stretto di Sicilia.

Si prevede, inoltre:

Dal pomeriggio di oggi, giovedì 21 dicembre 2023, e per le successive 36 ore, vento forte di maestrale, con raffiche fino a burrasca forte, sulla Sardegna, con mareggiate lungo le coste esposte.

Dal pomeriggio di oggi, giovedì 21 dicembre 2023, e per le successive 36 ore, venti forti di Fohen, con raffiche fino a burrasca, su Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia e Trentino-Alto Adige, in estensione dalle prime ore di domani, venerdì 22 dicembre 2023, anche al Veneto settentrionale.

Dalla tarda serata di oggi, giovedì 21 dicembre 2023, e per le successive 24 ore, nevicate abbondanti al di sopra dei 900-1000 metri sull’Alto Adige.

C.N.M.C.A.