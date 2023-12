Previsioni meteo: anticiclone imperante, ma ecco quando potrebbe esserci la SVOLTA

L’Italia si appresta a vivere un periodo natalizio all’insegna di un clima sorprendentemente mite, grazie all’influenza di un’alta pressione che si prevede persistente almeno fino ai giorni successivi a Santo Stefano, ovvero 27-28 Dicembre. Le temperature risulteranno sopra la media stagionale, soprattutto al Centro-Sud.

A partire dal giorno di Natale, tuttavia, si prevede un aumento della nebbiosità al Nord, sintomo anche che questa alta pressione inizierà a “invecchiare” sui nostri territori. Questi banchi di nebbia, più diffusi e densi, potrebbero limitare la visibilità e influenzare le temperature, specialmente durante le ore notturne e al mattino. Il fenomeno è tipico delle pianure settentrionali, dove le condizioni di stabilità atmosferica e l’assenza di vento favoriscono l’accumulo di umidità in bassi strati.

Nonostante il tempo mite regni sovrano per gran parte del periodo festivo, gli ultimi giorni di dicembre potrebbero riservare una svolta. Secondo le analisi dell’European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF), una saccatura proveniente dal Nord Atlantico potrebbe introdurre una massa di aria fredda artica verso la penisola. Se le previsioni si confermassero, si assisterà a un marcato peggioramento del tempo con possibili precipitazioni e un sensibile calo delle temperature, iniziando dalle regioni settentrionali.

Questo cambiamento atmosferico rappresenta l’anticipo di una fase più dinamica e perturbata che potrebbe caratterizzare la fine dell’anno e l’ingresso nel 2024. Il ritorno di correnti più fredde, in contrasto con il clima inaspettatamente temperato delle festività, potrebbe segnare il ritorno a un inverno più tipico, con la possibilità di nevicate in montagna e piogge nelle zone pianeggianti e costiere.

È importante notare come queste oscillazioni termiche non siano meramente episodi meteorologici isolati, ma possano essere inserite in un contesto più ampio di cambiamenti climatici globali. L’alternanza di periodi mite e fasi fredde può influenzare non solo le attività quotidiane ma anche l’agricoltura, l’ecosistema e la biodiversità.

In conclusione, mentre i cittadini possono approfittare delle condizioni climatiche favorevoli per le celebrazioni all’aperto, è doveroso rimanere vigili sulle previsioni meteo per gli eventuali rapidi cambiamenti. La consapevolezza e la preparazione sono essenziali per affrontare le sfide che il clima pone, soprattutto in un’era segnata da una maggiore variabilità meteorologica.