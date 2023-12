Previsioni meteo: Anticiclone natalizio, ma a fine mese potrebbe tornare l’Inverno

L’atmosfera durante il periodo natalizio si preannuncia caratterizzata da un’alta pressione che dominerà gran parte del territorio italiano. Questo porterà a condizioni meteorologiche stabili e miti, con temperature che potrebbero superare agevolmente i 15-16 gradi nelle regioni del centro-sud.

Tuttavia, è importante tenere presente che al nord del Paese, in particolare nelle zone pianeggianti, avremo nebbia e nubi basse frequenti, che potrebbero ridurre la visibilità e manterranno la colonnina di mercurio su valori più contenuti, anche se relativamente miti. Non mancheranno poi le nubi anche sul resto d’Italia, specialmente sulle regioni tirreniche. Insomma alta pressione si, ma con variabilità climatica e poco sole.

Ma quando potremmo aspettarci un cambiamento significativo nelle condizioni meteorologiche? La fase anticiclonica dovrebbe durare fino al 27-28 Dicembre. Poi verso la fine del mese, i modelli meteorologici, in particolare il modello ECMWF, indicano l’arrivo di un peggioramento del tempo. Questo sarà causato da una perturbazione nord-atlantica che porterà con sé un’aria più fredda di origine artica. Si prevede che questo cambiamento possa portare ad un ritorno del maltempo e ad un calo delle temperature, soprattutto nelle regioni del centro-nord dell’Italia.

Dopo un periodo natalizio con condizioni meteorologiche stabili e miti, le ultime ore del 2023 potrebbero quindi vedere un risveglio dell’inverno, con la possibilità di precipitazioni e temperature in calo, soprattutto al Centro-Nord.

Invitiamo a seguire come sempre gli aggiornamenti meteo in quanto possono esserci delle variazioni anche importanti quando si tratta di previsioni a medio-lungo termine come in questo caso.