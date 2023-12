Spettacolari nubi iridescenti al Nord Italia, ecco il VIDEO

Nelle ultime ore alcuni abitanti del Nord Italia hanno potuto godere di un bellissimo fenomeno ottico, ovvero le Nubi iridescenti. Diverse segnalazioni e testimonianze sono arrivate da varie località del Torinese come Lanzo, Grugliasco e Cafasse, ma anche nella regione del Verbano, come a Trontano. A modellare in maniera spettacolare le nuvole ci ha pensato il forte vento di Foehn in discesa dalle Alpi, che sta portando tra l’altro temperature molto miti per il periodo.

Le nubi iridescenti, anche conosciute come nubi iridescenze o nubi madreperlacee, sono un fenomeno ottico atmosferico che si verifica quando la luce solare viene dispersa attraverso piccole gocce d’acqua o cristalli di ghiaccio presenti nelle nubi. Questa dispersione della luce crea una varietà di colori vivaci e cangianti visibili nelle nuvole.

Le nubi iridescenti sono spesso osservate in nubi stratificate o cirrocumuli, che sono nubi alte composte principalmente da cristalli di ghiaccio. I colori che si manifestano in queste nuvole possono variare da sfumature di blu, verde, viola, rosa e altre tonalità più tenui. Questo effetto cromatico è simile all’arcobaleno, ma in questo caso si verifica all’interno delle nuvole anziché nell’atmosfera al di sopra di esse.

Le condizioni necessarie per la formazione delle nubi iridescenti includono la presenza di piccole particelle d’acqua o cristalli di ghiaccio di dimensioni simili e una dispersione regolare della luce attraverso queste particelle. Quando la luce solare passa attraverso le piccole gocce d’acqua o i cristalli di ghiaccio, viene deviata e separata in diversi colori a causa dell’interferenza e della diffrazione della luce.

Le nubi iridescenti sono considerate uno spettacolo naturale straordinario e affascinante. Tuttavia, sono relativamente rari e richiedono condizioni atmosferiche specifiche per manifestarsi. Quando si verificano, creano un’immagine mozzafiato nel cielo e sono spesso apprezzate per la loro bellezza e unicità.

Ecco una foto spettacolare a cura di “Interviste by Monnalisa”