Tempesta di vento anche in Lombardia: danni a Varese, scoperchiato tetto di un’azienda

La tempesta di vento in atto sul Nord Italia sta causando problemi non solo in Piemonte, ma anche in altre regioni tra cui Lombardia e Trentino Alto Adige. Le raffiche di Foehn eccezionalmente forti hanno colpito principalmente le aree alpine e pedemontane, causando danni significativi.

Nella provincia di Varese, la mattinata è stata segnata dalla forza del vento. Verso le 10:30, le raffiche hanno causato il crollo del tetto dell’azienda Italtransport di Cassano Magnago, che si trova nelle vicinanze dello spaccio della Lindt. Questo incidente ha provocato danni a una sessantina di metri quadrati della copertura dello stabilimento, che per precauzione è stato evacuato e chiuso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno anche affrontato situazioni simili in altre località della provincia, dovute alla caduta di alberi o a alberi pericolanti, in particolare a Varese, Besozzo, Gemonio e Galliate Lombardo.

Lo spaccio della Lindt, situato al primo piano dello stesso edificio, rimarrà chiuso fino a data da destinarsi per ragioni di sicurezza.