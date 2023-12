Tempesta di vento nel torinese: stimati già oltre 1 milione di danni per gli agricoltori

Una tempesta di vento di foehn, annunciata nelle previsioni meteorologiche, ha colpito il Piemonte con particolare intensità, provocando danni considerevoli sia nelle regioni alpine che nella pianura torinese. Mentre gli esperti cercano di quantificare l’entità dei danni, le prime stime hanno già superato il milione di euro.

I danni maggiori sono stati riscontrati nelle zone del Canavese, del Ciriacese, della Bassa Valle di Susa e nella zona ovest di Torino. Durante la notte, i forti venti hanno scoperchiato tetti di pagliai, fienili e tettoie di stalle, causando preoccupanti danni alle strutture agricole. Inoltre, numerosi alberi sono caduti sulle strade vicinali di accesso ai campi, rendendo difficile la mobilità degli agricoltori.

Gli allevatori hanno dovuto affrontare momenti di grande apprensione mentre cercavano di tranquillizzare i loro animali, che erano visibilmente spaventati dalla tempesta. Fortunatamente, fino a questo momento, non si sono verificati crolli diretti all’interno delle stalle e dei pollai, evitando ferimenti agli animali.

«I nostri soci – informa il presidente di Coldiretti Torino, Bruno Mecca Cici – ci stanno comunicando danni davvero rilevanti, anche su strutture di recente costruzione realizzate seguendo l’esperienza degli agricoltori che, da generazioni, abitano il territorio. Ma un vento così eccezionale non lo immaginava nessuno. Come sindacato siamo vicini ai nostri soci e a tutte le aziende agricole. Di fronte a disastri come questi dobbiamo sentirci come una grande famiglia e non fare mancare la nostra solidarietà. I nostri uffici zona, sono, naturalmente, a disposizione delle aziende».