Venti fortissimi spazzano il Piemonte: danni anche a Torino, diversi incendi

Da ieri sera forti venti di favonio, come preannunciato, stanno sferzando le Alpi, con raffiche che hanno superato i 150 km/h, in alcuni casi addirittura raggiunto i 200 km/h. Un’impressionante raffica di 228.5 km/h ad esempio è stata registrata alla Sacra di San Michele, in Val di Susa.

Nelle ultime ore il vento si sta estendendo con decisione anche alla pianura piemontese, in particolare tra torinese e canavese. Qui, le raffiche hanno raggiunto velocità di 80-100 km/h, causando danni significativi e la caduta di alberi in molte zone. Le strade sono diventate insidiose per il traffico, e molti residenti hanno dovuto fare i conti con danni alle proprietà e alla vegetazione circostante.

A causa del vento forte si segnalano anche alcuni incendi, soprattutto nella bassa Valle di Susa e nel Pinerolese, in valle di Lanzo. L’allerta rimane alta per tutto il giorno.

Ecco alcune immagini dei danni a Torino città: