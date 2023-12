Forti incendi nel torinese: altra notte difficile, evacuate 25 persone a Prarostino

Nonostante il miglioramento delle condizioni meteo e la parziale attenuazione del vento, è stata un’altra notte di incendi in Piemonte e in particolar modo sulle alture del torinese.

Nel corso della notte, le squadre dei vigili del fuoco e dell’Antincendio boschivo hanno lavorato instancabilmente per circoscrivere le devastanti fiamme che, dall’ora di mezzogiorno di ieri, hanno colpito i boschi di Prarostino e San Germano, estendendosi fino ai confini con Porte e San Secondo di Pinerolo. Gli sforzi per contenere l’incendio sono stati affiancati da un elicottero che ha effettuato lanci d’acqua per combattere le fiamme.

Una buona notizia è che le abitazioni nella borgata Allamanda di Prarostino sono state risparmiate dal fuoco. Tuttavia, ieri sera, i carabinieri sono intervenuti su richiesta del sindaco, che aveva avviato le operazioni per evacuare 25 persone dalle loro case. La sindaca Fiorella Vaschetto ha spiegato: “Le abitazioni non hanno subito danni a causa delle fiamme, ma era necessario allontanare le persone dalla borgata, sia a causa del fumo che per liberare l’unica via d’accesso. Tutti sono stati ospitati per la notte da parenti, mentre alcuni sono stati sistemati nella casa vacanza la Grengia.”