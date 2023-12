Ancora incendi nella Valle di Lanzo, 15 persone evacuate

Ancora incendi nella notte e nelle ultime ore in Piemonte. Ad essere colpita in particolar modo la Valle di Lanzo, nel torinese. Il Foehn è tornato a soffiare nelle ore notturne ed ha favorito la ripartenza di alcuni focolai boschivi.

L’area maggiormente colpita da questa emergenza è stata Condove, località il cui sindaco, Jacopo Suppo, è convinto che gli incendi siano di origine dolosa. Situazione delicata anche nelle borgate di Audani, Cordole, Garneri e Magnotti, dove ben 15 persone sono state evacuate per garantire la loro sicurezza.

Stamattina, nonostante fosse il giorno di Natale, il lavoro delle squadre di soccorso non si è mai interrotto. I Canadair e un elicottero Erickson sono stati inviati in volo per affiancare le squadre locali dei pompieri, che operano instancabilmente con sette autobotti. A dare una mano preziosa ci sono anche i volontari, dimostrando quanto sia forte lo spirito di comunità in momenti di crisi.