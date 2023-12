Enorme incendio nell’impianto rifiuti di Malagrotta a Roma

Un vasto incendio ha colpito poco fa l’impianto di smaltimento dei rifiuti di Malagrotta, situato nella periferia di Roma. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei media nazionali, mentre una colonna di fumo nero si è alzata sopra l’area, attirando l’attenzione e la preoccupazione di molte persone e abitanti della zona.

L’allarme è stato dato intorno alle 15:30, quando la sala operativa del comando dei vigili del fuoco ha ricevuto la segnalazione dell’incendio. Immediatamente sono stati inviati sul luogo 40 pompieri, dotati di 13 automezzi, per fronteggiare l’emergenza. Oltre ai vigili del fuoco, sul posto sono intervenuti anche la polizia e i carabinieri, mentre è stata attivata l’Arpa, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale, per il monitoraggio della qualità dell’aria. La causa dell’incendio è ancora da stabilire, ma non si esclude che le fiamme possano essere partite da un silos all’interno dell’impianto.

Secondo quanto riportato dai vigili del fuoco, l’incendio ha coinvolto specificamente l’impianto di trattamento meccanico-biologico denominato “Tmb1”. La situazione è apparsa così critica che il comando dei vigili del fuoco di Roma ha chiesto l’intervento del Gos, il Gruppo operativo speciale, fornito di mezzi di movimento terra, alla direzione regionale del Lazio.

Fortunatamente, non si sono registrati feriti o intossicati in seguito all’incendio, ma l’area è stata immediatamente perimetrata e messa in sicurezza per evitare ulteriori complicazioni.

Questo non è il primo incidente di questo tipo che colpisce l’impianto di Malagrotta. Meno di due anni fa, nell’ex maxi discarica, aveva già fatto seguito un vasto incendio. Il 15 giugno 2022, infatti, il “Tmb2” era stato colpito da un rogo, costringendo alla chiusura temporanea dell’impianto, che aveva l’importante compito di trattare circa 900 tonnellate di rifiuti al giorno per la Capitale.