A Pechino 300 ore sotto zero: non accadeva da 70 anni

Un evento meteorologico straordinario ha colpito l’area di Pechino la scorsa settimana, portando con sé temperature estremamente basse e insolite bufere di neve. Non accadeva da oltre 70 anni, precisamente dal mese di dicembre del 1951, che la colonnina di mercurio a Pechino segnasse per così tanti giorni consecutivi temperature sotto lo zero.

L’ondata di gelo, che ha travolto la città, è stata innescata da una serie di bufere di neve provenienti dalle regioni settentrionali e nord-orientali della Cina. Le temperature sono scese così drasticamente che solo i residenti più anziani potevano ricordare un freddo così intenso e persistente a Pechino.

In meno di 10 giorni, Pechino ha accumulato più di 300 ore di temperature sotto lo zero, con alcune notti che hanno registrato anche temperature inferiori a meno dieci gradi Celsius. Nonostante queste condizioni meteorologiche avverse, i cittadini di Pechino hanno dimostrato una notevole determinazione nel continuare le loro attività quotidiane.