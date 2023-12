Almanacco del 27 Dicembre 2023: storia, eventi, onomastico e curiosità

Il 27 dicembre è una data che può sembrare poco significativa anche perché viene subito dopo i giorni festivi natalizi ma, come ogni giorno dell’anno, è in realtà intrisa di storia, eventi rilevanti e curiosità che meritano di essere esplorate. In questo articolo, ci immergeremo nelle pagine dell’almanacco del 27 dicembre per scoprire gli avvenimenti storici, i compleanni celebri, le ricorrenze speciali e le curiosità legate a questa data.

Eventi storici

1. La Basilica di San Pietro (537): Il 27 dicembre 537 segna un momento significativo nella storia dell’architettura e della religione cristiana. In questa data, l’imperatore bizantino Giustiniano I completò la costruzione della Basilica di San Pietro a Roma. Questo straordinario edificio religioso è uno dei luoghi di culto più importanti e iconici al mondo, nonché uno dei principali simboli della Chiesa Cattolica.

La Basilica di San Pietro, situata in Vaticano, è famosa per la sua imponente cupola progettata da Michelangelo e per la presenza delle tombe dei primi papi, inclusa quella di San Pietro stesso. È un luogo di pellegrinaggio per milioni di cattolici di tutto il mondo e una meraviglia architettonica che continua a stupire i visitatori.

Potrebbe interessarti anche: Santo Stefano 26 Dicembre: fai gli auguri di buon onomastico a Stefano e Stefania con frasi e immagini ad hoc

2. Il viaggio di Charles Darwin (1831): Il 27 dicembre 1831, il naturalista britannico Charles Darwin iniziò il suo secondo viaggio di esplorazione scientifica a bordo del brigantino HMS Beagle. Questo viaggio avrebbe portato Darwin a formulare le teorie fondamentali sull’evoluzione delle specie che alla fine avrebbero dato vita al suo lavoro più celebre, “L’origine delle specie”.

Durante il suo viaggio di cinque anni, Darwin raccolse osservazioni e campioni che gli permisero di sviluppare l’idea della selezione naturale come meccanismo chiave dell’evoluzione. Le sue scoperte avrebbero rivoluzionato la nostra comprensione della vita sulla Terra e avrebbero avuto un impatto duraturo sulla biologia e sulla scienza in generale.

3. La trasmissione televisiva transatlantica (1927): Il 27 dicembre 1927, il pioniere della televisione Philo Farnsworth riuscì a compiere un notevole passo avanti nella storia della comunicazione. In questa data, riuscì a trasmettere immagini televisive dalla sua stazione sperimentale in California agli studios della BBC in Inghilterra, segnando così la prima trasmissione televisiva transatlantica di successo.

Questo evento aprì la strada per lo sviluppo dell’industria televisiva mondiale e consentì alle persone di tutto il mondo di condividere esperienze visive e culturali attraverso lo schermo.

4. Il Mar Baltico si ghiaccia (1703): Il 27 dicembre 1703, il Mar Baltico si ghiacciò a tal punto che le truppe russe furono in grado di attraversarlo durante la Grande guerra del Nord. Questo evento ebbe un impatto significativo sulla storia della regione, poiché contribuì alle strategie militari e geopolitiche di quei tempi.

5. La fondazione del Partenone (1825): A Nashville, nel Tennessee, fu fondata la Gran Loggia del Tennessee il 27 dicembre 1825. Questa organizzazione massonica ha una storia ricca e una tradizione di appartenenza che risale a molti decenni. Questo evento segnò un momento importante nella storia delle logge massoniche negli Stati Uniti.

6. Il Partito Comunista Cinese prende il controllo di Chongqing (1949): Questo evento, avvenuto il 27 dicembre 1949, fu uno dei passaggi cruciali nella presa del potere da parte del Partito Comunista Cinese, che portò alla nascita della Repubblica Popolare Cinese. Il controllo di Chongqing fu un elemento determinante nella vittoria finale dei comunisti nella guerra civile cinese.

7. La prima trasmissione televisiva di “Diff’rent Strokes” (1978): Il 27 dicembre 1978 segnò la prima trasmissione del programma televisivo “Diff’rent Strokes”. Questa sitcom americana divenne molto popolare negli anni ’80 ed è conosciuta per le sue tematiche sociali e il suo humor intelligente.

Compleanni celebri

1. Johann Joachim Winckelmann (1717): Nato il 27 dicembre 1717, Johann Joachim Winckelmann è celebrato come uno dei più importanti storici dell’arte tedeschi. È considerato il fondatore della moderna storiografia dell’arte ed è noto per i suoi scritti sull’arte classica. Winckelmann ha avuto un profondo impatto sulla comprensione dell’arte antica e sulla sua influenza nella cultura europea.

2. Salman Khan (1976): Il 27 dicembre 1976 è il compleanno di Salman Khan, un noto educatore e fondatore dell’organizzazione Khan Academy. Questa piattaforma online offre lezioni gratuite su una vasta gamma di argomenti, dalla matematica alle scienze e alle arti umane. Khan ha rivoluzionato l’educazione online, rendendo l’apprendimento accessibile a milioni di persone in tutto il mondo.

Onomastico

L’onomastico è una tradizione che celebra i nomi dei santi cattolici e delle figure religiose il cui nome è associato a una data specifica nel calendario liturgico. Il 27 dicembre è dedicato a San Giovanni Evangelista. San Giovanni Evangelista è uno dei dodici apostoli di Gesù ed è noto per essere stato un testimone chiave degli eventi della vita di Gesù. È considerato l’autore del Vangelo di Giovanni, uno dei quattro vangeli del Nuovo Testamento.

San Giovanni Evangelista è venerato come uno dei principali santi cristiani e la sua festa è un’occasione per i cattolici di riflettere sulla sua vita e il suo contributo alla cristianità.

Ricorrenze e Celebrazioni

Il 27 dicembre può essere associato a diverse celebrazioni e tradizioni in tutto il mondo:

1. Giornata del Ringraziamento del Nord Dakota: In questa data, lo stato del Nord Dakota negli Stati Uniti celebra il suo giorno del Ringraziamento. È un’occasione per le famiglie di riunirsi e ringraziare per le benedizioni dell’anno trascorso.

2. Giornata Nazionale del Cioccolato di Frutta: Per i golosi, il 27 dicembre è un giorno speciale dedicato alle deliziose prelibatezze di cioccolato ricoperte di frutta. È l’occasione perfetta per indulgere in queste leccornie e condividere dolci momenti con amici e familiari.

3. Tradizioni Natalizie: Dopo le festività natalizie, il 27 dicembre è spesso un giorno in cui molte persone si concedono un po’ di relax e riposo, cercando di recuperare dalle festività trascorse con amici e familiari. In alcune parti del mondo, come il Regno Unito e alcune ex colonie britanniche, il 27 dicembre è noto come “Boxing Day”. Questo giorno include sconti e saldi nei negozi e spesso coinvolge atti di generosità verso i meno fortunati.

Conclusione

Il 27 dicembre è una data che potrebbe sembrare comune, ma che è ricca di storia, significato e tradizioni. Dalla completamento della Basilica di San Pietro all’inizio del secondo viaggio di Charles Darwin, dai compleanni di Johann Joachim Winckelmann e Salman Khan all’onomastico di San Giovanni Evangelista, questa data offre un’ampia gamma di spunti di riflessione e di celebrazione. Inoltre, le ricorrenze e le tradizioni natalizie in tutto il mondo aggiungono ulteriore fascino a questa giornata nel calendario. Il 27 dicembre è, dunque, un giorno degno di essere commemorato e apprezzato per la sua diversità e la sua rilevanza nella storia e nella cultura.