Tempesta in Regno Unito: devastante tornado su Manchester, case scoperchiate

Il Regno Unito è stato colpito nelle ultime ore dalla tempesta denominata Gerrit, che ha portato venti forti, piogge intense e nevicate. Notevoli i disagi e i danni in molte zone del paese. Uno degli aspetti più gravi della tempesta è stato il suo impatto sulla rete di trasporti. Diversi operatori ferroviari, tra cui ScotRail, LNER e Avanti West Coast, hanno dovuto sospendere o interrompere alcuni servizi e hanno consigliato ai passeggeri di evitare di viaggiare.

La scorsa notte la tempesta ha provocato pesanti danni nella Grande Manchester, al centro del Regno Unito. Qui è stato segnalato un piccolo tornado che si è abbattuto precisamente nella località di Stalybridge, cittadina di poco più di 20 mila abitanti della contea della Greater Manchester situata nel distretto di Tameside.

Il Met Office ha affermato che il tornado è stato causato da un temporale a supercella che è passato sull’area. Una supercella è un tipo di temporale violento caratterizzato dalla presenza al suo interno di un mesociclone, una profonda corrente ascensionale in continua rotazione che può generare appunto un tornado in grado di toccare terra e produrre danni significativi. Questo è un fenomeno abbastanza insolito per il Regno Unito soprattutto in questo periodo dell’anno.

Il tornado ha colpito pesantemente diversi edifici, alcuni dei quali sono stati scoperchiati. Tegole e detriti vari sono stati scaraventati via dalla furia del vento. Almeno 100 le proprietà danneggiate, ma non si registrano fortunatamente feriti.

Un uomo ha condiviso un filmato scioccante della distruzione della sua serra causata dal passaggio del tornado. Ha detto su X: “Le mie orecchie fischiano ancora come se fossi stato a un concerto! Il tornado si è spostato lungo la nostra strada causando un rumore fortissimo”.

Un uomo ha condiviso un filmato scioccante della distruzione della sua serra.

Ha detto su X: “Le mie orecchie fischiano ancora come se fossi stato a un concerto! L’imbuto si è spostato lungo la nostra strada ed era così forte che è rimasto silenzioso per un momento, è stato strano da morire”.

Nearby house after the weather event that unleashed it’s wrath on parts of Stalybridge (and Tameside).

My ears are still ringing like I’ve been to a gig! The funnel moved down our street and it was so loud that it went silent for a moment, it was weird as hell! Not my tornado! pic.twitter.com/ToXQll8gQY

— Chu (@360fov) December 28, 2023