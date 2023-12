Tragedia sulle montagne francesi: due vittime in una valanga sul Monte Bianco e una sugli Ecrins

Oggi è una giornata funestamente segnata da tragedie in due delle più iconiche catene montuose francesi, il Massiccio del Monte Bianco e il Massiccio degli Ecrins. Le autorità locali hanno confermato la morte di due persone a causa di una valanga nel Massiccio del Monte Bianco, mentre un giovane di 31 anni ha perso la vita in seguito a una caduta da un costone di roccia nel Massiccio degli Ecrins, nell’Isère.

La tragedia nel Massiccio del Monte Bianco ha avuto luogo nel primo pomeriggio, quando una valanga si è staccata in una zona fuoripista vicino al comprensorio sciistico di Saint-Gervais-les-Bains, nell’Alta Savoia. Questo incidente ha coinvolto otto persone. Secondo Animya N’Tchandy, il capo di gabinetto del prefetto dell’Alta Savoia, la valanga è scesa da un’altitudine di circa 2.300 metri fino a toccare i 400 metri, con esiti tragici: due persone hanno perso la vita, una persona è rimasta ferita in modo lieve e altre cinque sono rimaste illese. Le autorità hanno subito aperto un’inchiesta per chiarire le circostanze e le cause di questo dramma.

Nel Massiccio degli Ecrins, nel comune di Chantepérier, è avvenuta una seconda tragedia quando un giovane di 31 anni è caduto da un costone di roccia. L’uomo era uscito fuoripista con un amico con l’intento di osservare i camosci, ma purtroppo è scivolato e ha fatto una caduta di 500 metri. Nonostante gli sforzi dei soccorritori, la sua vita non ha potuto essere salvata.

Questi tragici eventi ci ricordano quanto sia importante essere estremamente cauti e preparati quando ci si avventura nelle montagne, soprattutto durante la stagione invernale. Le autorità e le squadre di soccorso continuano a mettere in guardia sul pericolo delle valanghe e sull’importanza di rispettare le norme di sicurezza quando si pratica l’alpinismo o lo sci fuoripista.