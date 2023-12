Onda anomala causa panico in California con otto feriti

Giovedì scorso una violenta tempesta ha colpito la West Coast americana causando pesanti mareggiate sulla costa californiana. Le autorità sono state costrette a effettuare evacuazioni di massa per le avverse condizioni meteo.

Le onde, alcune delle quali hanno raggiunto un’altezza impressionante fino a 10-12 metri, hanno colpito le zone costiere della California, creando allagamenti e danni significativi. La situazione più critica si è verificata a San Diego, dove la tempesta è prevista peggiorare fino a sabato.

Nella città di Ventura un’onda anomala si è schiantata contro un frangiflutti. Decine di persone che si trovavano imprudentemente a ridosso della costa sono stati travolti. Almeno otto persone sono rimaste ferite, secondo quanto riportato da KETY-TV.

La situazione meteo potrebbe aggravarsi ulteriormente nel fine settimana a causa di un sistema di tempeste in avvicinamento dal Pacifico verso la parte meridionale della California. Le autorità mettono in guardia soprattutto i residenti e i turisti a San Diego, dove è stata dichiarata un’allerta alta. Il servizio meteo nazionale ha rilasciato un avviso, affermando chiaramente: “Nessuno dovrebbe avventurarsi nell’oceano a causa delle condizioni pericolose del mare. State lontano dai moli, dai pontili e da altre infrastrutture a ridosso dell’acqua”.

Out of nothing a large wave hits Ventura, California, injuring several people 🌊😱 pic.twitter.com/MG9czUZeqe

— Tobi Mülhauser 🍕 (@TobiMuelhauser) December 29, 2023