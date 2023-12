Previsioni meteo per il Capodanno 2024: Libeccio e tempo a tratti instabile

Le previsioni meteo per il 1 gennaio 2024 indicano la presenza di una pressione atmosferica ancora abbastanza debole dopo il transito di una perturbazione nella giornata del 31 Dicembre. Venti di Libeccio e una estesa nuvolosità saranno i protagonisti dello scenario meteo sul paese. Entriamo nel dettaglio e vediamo le previsioni per questo primo giorno del 2024.

Il cielo durante la giornata di Capodanno sarà per lo più coperto da nuvole, con poche eccezioni. Le regioni alpine avranno condizioni più soleggiate, mentre alcune schiarite sono previste sulle regioni adriatiche. La giornata inizierà con piogge che colpiranno soprattutto il Friuli Venezia Giulia e occasionalmente le regioni centrali. Al pomeriggio avremo fenomeni sparsi sui settori tirrenici centro-meridionali, in particolare Campania e a tratti Calabria settentrionale. Altrove il tempo dovrebbe mantenersi asciutto.

Nonostante le condizioni meteorologiche instabili, le temperature previste per il Capodanno 2024 saranno decisamente miti. In particolare, nelle regioni del Sud peninsulare e in Sicilia, si aspettano temperature massime che potrebbero raggiungere i 16-18 gradi. Questo porterà ancora una volta a un clima relativamente caldo per il periodo dell’anno.

La ventilazione sarà, come detto, di Libeccio, e risulterà sostenuta soprattutto sulle regioni centro-meridionali tirreniche, con mari mossi o molto mossi.

In conclusione, il Capodanno 2024 in Italia sarà caratterizzato da una debole pressione atmosferica, venti di Libeccio e un’atmosfera a tratti instabile con nuvole diffuse e poche piogge sparse.