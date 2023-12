Previsioni meteo per l’Epifania: arriva una forte ondata di maltempo

L’Epifania è tradizionalmente una festa molto attesa e celebrata in Italia. In molti, vista anche la presenza del ponte, potrebbero optare anche per viaggi e gite fuori porta. Tuttavia quest’anno il meteo potrebbe seriamente mettere alla prova le celebrazioni all’aperto. Una perturbazione nord-atlantica infatti promette di portare maltempo proprio nel periodo dell’Epifania. In questo articolo, esamineremo le previsioni meteo per 5 e 6 Gennaio sulla base degli ultimi aggiornamenti dei modelli.

Perturbazione nord-atlantica e vortice sull’Italia

La perturbazione nord-atlantica è prevista sopraggiungere per la giornata di venerdì 5 gennaio e porterà con sé un cambiamento significativo della situazione meteo. Questa perturbazione, una volta entrata sul bacino del Mediterraneo, si svilupperà ulteriormente sull’Italia dando vita a un minimo depressionario ben organizzato. Questo significa che dovremmo aspettarci maltempo diffuso, inizialmente al nord e poi in estensione anche al centro-sud il 6 gennaio.

5 Gennaio: inizio del maltempo

Il 5 gennaio, il maltempo si farà sentire soprattutto nel pomeriggio, con piogge abbondanti previste per il nord-ovest dell’Italia. Successivamente, durante la nottata, il maltempo dovrebbe estendersi anche al nord-est. Inoltre, ci aspettiamo nevicate abbondanti sulle Alpi a quote montuose. Anche la Toscana vedrà piogge, ma altrove il tempo potrebbe mantenersi ancora stabile anche con un po’ di sole al Sud.

Potrebbe interessarti anche: Meteo 31 Dicembre 2023: ecco le previsioni aggiornate per San Silvestro

6 Gennaio, Epifania: maltempo su tutto il Paese

Il 6 gennaio, la perturbazione si estenderà su tutta l’Italia portando forte maltempo. Le regioni più colpite saranno il nord-est e le regioni tirreniche, dove sono previsti anche temporali di forte intensità. Le nevicate si sposteranno sugli Appennini ad alta quota. Nonostante il maltempo, le temperature rimarranno in leggero calo, ma il clima non sarà troppo freddo grazie alle correnti prevalenti dai quadranti meridionali.

Conclusioni

Le previsioni meteo per l’Epifania indicano chiaramente l’arrivo di una perturbazione che porterà maltempo su gran parte dell’Italia. Chiunque pianifichi attività all’aperto o viaggi durante questo periodo dovrebbe essere preparato a condizioni meteorologiche avverse. Resta da vedere come questa situazione evolverà nei dettagli, ma è sempre meglio essere pronti per affrontare il maltempo in modo sicuro.