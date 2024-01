Violento terremoto in Giappone: la scossa in diretta alla stazione di Kanazawa [VIDEO]

Sono numerosi i filmati che arrivano negli ultimi minuti dal Giappone e in particolare dalla prefettura di Ishikawa dove stamane si è verificato un ponte terremoto M7.6.

Il video in questione, diventato subito virale in Giappone e in tutto il mondo sui vari social network, mostra gli effetti della violenta scossa nella stazione di Kanazawa, nella prefettura di Ishikawa.

Nel filmato si possono vedere diverse persone in attesa dei treni mentre il pavimento inizia a tremare violentemente. Evidente la “disciplina” e la relativa calma della gente pur in un momento così delicato.

Video della scossa in diretta:

More footage from Kanazawa Station in Ishikawa, showing extreme tremors and people fleeing for cover. Very scary indeed. #japan #earthquake #tsunami pic.twitter.com/DrxPD5tifj

