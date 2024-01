Misteriose esplosioni e vibrazioni a Roosevelt Island, New York: le autorità indagano

New York, martedì 2 gennaio – Una serie di esplosioni improvvise ha scosso oggi l’isola di Roosevelt Island, causando allarme tra i residenti e portando le autorità a rispondere prontamente a decine di segnalazioni. L’evento ha avuto luogo poco prima delle 6 del mattino, ora locale, generando una certa confusione e paura tra coloro che risiedono nell’area. Le segnalazioni si sono concentrate principalmente nella zona del Roosevelt Island Bridge.

Secondo quanto riportato dai vigili del fuoco, le chiamate al 911 indicavano una serie di esplosioni di piccola entità che sembravano verificarsi in prossimità di un edificio situato al 580 di Main Street, la strada principale dell’Isola. Questi fenomeni improvvisi hanno causato vibrazioni significative nei palazzi circostanti, innescando immediatamente l’allarme tra i residenti.

Le autorità statunitensi, tra cui i vigili del fuoco e altre agenzie di emergenza, hanno risposto prontamente alle segnalazioni e si sono recate sul luogo per indagare sulla natura di queste esplosioni misteriose. Fortunatamente, al momento non si segnalano feriti o danni gravi, ma la situazione rimane in evoluzione.

Oltre alle vibrazioni e agli scoppi, si è verificato un improvviso black-out in diversi edifici della zona, costringendo le compagnie di energia a intervenire immediatamente per ripristinare l’elettricità.

Le autorità locali e statali stanno collaborando per identificare la fonte di queste esplosioni e per garantire la sicurezza della comunità di Roosevelt Island. Gli esperti stanno conducendo analisi approfondite e ricerche per determinare se ci siano eventuali rischi residui o pericoli imminenti.

Secondo quanto scritto da The Independent, la causa delle esplosioni potrebbe essere stata un trasformatore elettrico, lo strumento che trasferisce energia elettrica da un circuito agli altri.