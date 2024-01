Previsioni meteo prossimi giorni: tempo stabile, ma brusco peggioramento da Venerdì 5

Giovedì 4 Gennaio: la giornata di giovedì sarà caratterizzata da cieli in gran parte soleggiati o poco nuvolosi. Si potranno osservare maggiori addensamenti nelle regioni del nord-est, sugli Appennini, in Sardegna e sul basso Tirreno, dove i cieli potranno essere anche coperti. Fra Campania e Calabria potrebbero anche verificarsi deboli piovaschi. Le temperature non subiranno grosse variazioni, con valori sempre miti al centro-sud e punte che potrebbero raggiungere i 18 gradi.

Venerdì 5 Gennaio: tempo in peggioramento al centro-nord per l’arrivo di una perturbazione atlantica. Piogge e temporali che dal Nord-Ovest si estenderanno rapidamente a Nord-Est e centrali tirreniche, specie Toscana. Fenomeni di forte intensità attesi fra Liguria, Emilia occidentale e alta Toscana. Ancora stabile al Sud e sul versante adriatico centro-meridionale, in attesa di un peggioramento nella giornata dell’Epifania, 6 Gennaio. Le temperature tenderanno a calare al Centro-Nord mentre saranno più o meno stazionarie al Sud e sempre molto miti di giorno grazie ai venti dai quadranti meridionali.