Scontro fra aerei in aeroporto a Tokyo: velivolo in fiamme, 5 morti

Un pauroso incidente è avvenuto poche ore fa all’aeroporto Haneda di Tokyo, Giappone, quando un Airbus è finito in preda alle fiamme mentre si trovava sulla pista. Dalle ultime informazioni si apprende che tutte le 379 persone che erano a bordo del volo 516 della Japan Airlines, inclusi membri dell’equipaggio, sono riuscite incredibilmente a essere salvate prima che l’aereo venisse completamente divorato dalle fiamme.

L’aereo però ha impattato in fase di atterraggio contro un velivolo della Guardia Costiera e lo scontro ha portato alla morte di 5 persone che si trovavano sul secondo aereo.

Il video di una tv locale ha mostrato la terrificante immagine di una fiammata che si è sprigionata dalla fiancata dell’aereo mentre si muoveva sulla pista, seguita dal fuoco che ha avvolto la parte intorno all’ala dell’aeromobile. Successivamente, sono intervenuti i vigili del fuoco per cercare di domare l’incendio.

A seguito dell’incidente, il ministero dei trasporti ha preso la decisione di chiudere temporaneamente l’aeroporto di Haneda, mentre ben settanta camion dei pompieri sono stati impiegati per affrontare l’emergenza. Le autorità governative hanno già avviato un’indagine interna per determinare le cause esatte dell’incidente, che rappresenta uno dei peggiori disastri aerei in Giappone dai tempi del tragico incidente del 1985, quando un Jumbo jet della Japan Airlines si schiantò nella prefettura di Gunma, uccidendo tutte le 520 persone a bordo.