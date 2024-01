Violento terremoto in Giappone: bilancio di almeno 62 morti e 300 feriti [VIDEO]

Il Giappone ha iniziato l’anno nuovo con una tragedia devastante quando un potente terremoto ha colpito la regione centrale del paese proprio il giorno di Capodanno. Il bilancio delle vittime continua ad aumentare e al momento è di almeno 62 morti e oltre 300 persone ferite, di cui 20 in modo grave. La città più colpita è stata Wajima, situata nella prefettura di Ishikawa, dove è stata registrata la metà dei decessi.

La scossa sismica, che ha avuto una magnitudo di 7.4, ha causato danni estesi, con oltre 200 edifici e altre strutture che sono andati a fuoco a seguito degli incendi scatenatisi dopo il terremoto. Le autorità locali sono state mobilitate per cercare di contenere gli incendi e soccorrere le persone intrappolate o in pericolo.

Il capo di gabinetto del primo ministro giapponese, Yoshimasa Hayashi, ha emesso un avvertimento alla popolazione, chiedendo loro di rimanere in allerta, poiché potrebbero verificarsi altre scosse sismiche significative per circa una settimana, con un’intensità che potrebbe raggiungere la scala sette. Ha anche esortato le persone nelle aree colpite a cercare informazioni sull’evacuazione tramite gli uffici locali, i media e Internet e ad agire di conseguenza per garantire la loro sicurezza.

Le autorità hanno invitato la popolazione a restare lontano dalle case situate in zone a rischio e a trovare rifugio in auditorium, scuole e centri comunitari. Secondo i rapporti dei media giapponesi, decine di migliaia di case sono state distrutte o in qualche modo danneggiate durante il terremoto, rendendo molte aree abitate ora inabitabili. Inoltre, l’acqua, l’elettricità e il servizio telefonico sono ancora interrotti in alcune zone, complicando ulteriormente gli sforzi di soccorso e ripristino.

Il Giappone è noto per la sua vulnerabilità ai terremoti a causa della sua posizione geologica, situata sulla cintura di fuoco del Pacifico. Le autorità giapponesi sono ben preparate per affrontare eventi sismici, ma i terremoti di questa magnitudo possono ancora causare danni significativi e perdite umane. La nazione si unisce ora nell’affrontare questa tragedia e nel cercare di fornire assistenza e supporto alle vittime e alle comunità colpite.

