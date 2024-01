Allerta Meteo: in arrivo maltempo al Nord e Toscana Venerdì 5 Gennaio

Un’allerta meteo è stata emanata dalla Protezione Civile in vista del peggioramento delle condizioni meteorologiche che colpirà l’Italia a partire da domani. Le previsioni indicano piogge e temporali, anche di forte intensità, soprattutto nelle regioni settentrionali del Paese.

Ecco il comunicato ufficiale della Protezione Civile:

“Una perturbazione di origine atlantica si sta avvicinando rapidamente alla nostra penisola portando, dal mattino di domani, diffuso maltempo sulle regioni settentrionali, a partire da quelle di ponente, e sulla Toscana.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

L’avviso prevede dal mattino di domani, venerdì 5 gennaio, precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio, sulla Liguria, in progressiva estensione a Emilia-Romagna, specie sui settori occidentali, e Toscana, specie sui settori settentrionali.

Sulla base dei fenomeni meteo previsti, inoltre, è stata valutata per domani, venerdì 5 gennaio, allerta gialla su parte di Toscana, Emilia-Romagna, Lombardia e Liguria.”

L’avviso meteo mette in guardia sui rischi legati alle precipitazioni abbondanti, che potrebbero portare a criticità idrogeologiche e idrauliche in diverse regioni del Paese. La popolazione è invitata a prestare attenzione alle condizioni meteorologiche e a seguire le direttive delle autorità locali per garantire la sicurezza personale e affrontare al meglio questa situazione meteorologica avversa.