Tornado in Belgio a pochi passi da Bruxelles: devastate decine di case [VIDEO]

Nella serata di ieri, Mercoledì 3 Gennaio, un forte sistema temporalesco ha originato un tornado in Belgio nei pressi della località di Onze-Lieve-Vrouw-Waver e nella vicina Putte, fra Bruxelles e Anversa.

Il vortice ha causato ingenti danni a decine di abitazioni, si stima almeno a una cinquantina. Due sono state dichiarate totalmente inagibili. Numerose strade sono state chiuse al traffico. Le immagini impressionanti diffuse sui social network mostravano tetti divelti, rami spezzati e alberi caduti, e detriti da tutte le parti.

Questo tornado, molto probabilmente generato da una supercella, rappresenta il primo evento di questo tipo in Europa nel 2024. Le immagini testimoniano il violento impatto sulla zona, con tetti strappati via e detriti che si muovevano in modo vorticoso nel vento. Fortunatamente il tornado non ha causato vittime o feriti gravi.

Un tornado 🌪️ ocurrió esta tarde en #Belgica Unas 40 estructuras sufrieron daños, 2 fueron destruidas y una persona está herida. El #tornado afectó la Onze-Lieve-Vrouw-Waver y Putte cerca de #Antwerp en la región #Brabant de #Belgium

📸 via @JillPeetersWX pic.twitter.com/sqwWZO71yh — Ada Monzón (@adamonzon) January 4, 2024