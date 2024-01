Terremoto di Magnitudo 4.3 al confine tra Grecia e Albania: avvertito anche in Salento

Nella serata del 5 gennaio 2024, un terremoto di magnitudo ML 4.3 ha scosso la zona al confine tra Grecia e Albania. L’evento sismico è avvenuto alle 21:52 (UTC) ovvero alle 22:52 (ora italiana UTC +01:00) ed è stato nettamente avvertito per diverse decine di chilometri dall’epicentro.

La profondità dell’evento è stata registrata a 65 km sotto la superficie terrestre. La profondità del terremoto è un fattore importante che può influenzare la percezione degli effetti sismici sulla superficie. Terremoti più profondi tendono a generare onde meno intense in superficie rispetto a quelli superficiali ma che si propagano facilmente a lunga distanza.

La scossa di terremoto è stata avvertita anche al Sud Italia, in Puglia, in particolar modo nella penisola salentina. Diverse le segnalazioni dal brindisino e dal leccese. Non si segnalano danni.