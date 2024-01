Allerta Aeronautica Militare: insiste il maltempo con piogge abbondanti, temporali e venti forti

L’Italia sta affrontando un’ondata di maltempo che continuerà a portare piogge, temporali e venti forti nelle prossime ore. L’Aeronautica Militare ha emesso un avviso di fenomeni intensi, fornendo informazioni importanti sulle condizioni meteorologiche previste. Di seguito, riportiamo il comunicato integrale:

Comunicato dell’Aeronautica Militare: previsione di fenomeni intensi

Emesso alle ore 12:00 UTC del 6 gennaio 2024

Persistono dal pomeriggio di oggi, Sabato 6 Gennaio 2024:

– Nevicate abbondanti generalmente oltre i 1200 m su Veneto e Provincia Autonoma di Trento per le successive 24 ore;

– Venti forti con raffiche fino a burrasca o burrasca forte:

di maestrale sulla Sardegna, da W/NW sulla Sicilia per le successive 24/30 ore e da S/SW sulla Puglia per le successive 24 ore, con forti mareggiate lungo le coste esposte. Possibili locali raffiche di tempesta sulle isole maggiori.

Si prevedono dalla serata di oggi, Sabato 6 Gennaio 2024, e per le successive 24/30 ore precipitazioni intense e localmente abbondanti, a carattere di rovescio o temporale sulla Calabria, con particolare riferimento all’area tirrenica, in estensione dalla prime ore di domani, Domenica 7 Gennaio 2024, a Basilicata occidentale e Campania.

Si prevedono dalle prime ore di domani, Domenica 7 Gennaio 2024, e per le successive 24 ore:

– Venti forti occidentali con raffiche fino a burrasca o burrasca forte su Calabria, Basilicata e Campania, con mareggiate lungo le coste esposte;

– Precipitazioni insistenti e abbondanti sulla Romagna.

Persiste altresì dal pomeriggio di oggi, Sabato 6 Gennaio 2024, e per le successive 30 ore stato del mare da molto agitato a localmente grosso su Mar e Canale di Sardegna, Tirreno meridionale, Stretto di Sicilia e Ionio.

Fonte: C.N.M.C.A.