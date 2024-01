Maltempo in Sicilia: forte grandinata a Noto, le immagini

Il vortice instabile in azione sull’Italia sta portano marcata instabilità sulle regioni meridionali con formazione di temporali che vediamo tipicamente nel periodo estivo/autunnale.

In Sicilia, una delle regioni più colpite dal maltempo di queste ore, si sta abbattendo intensi temporali, accompagnati da forti raffiche di scirocco e anche grandinate. Le province di Siracusa, Ragusa, Agrigento, risultano ad ora quelle più colpite.

Notevole la grandinata che si è abbattuta in tarda mattinata su Noto, come vediamo dalle immagini: le strade, i tetti e i parchi della città in provincia di Siracusa sono state ricoperte da uno spesso strato di grandine, che ha creato qualche disagio anche alla viabilità stradale.