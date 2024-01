Vento forte: nave Msc rompe gli ormeggi a Siracusa e si scontra con altre barche

Forte maltempo si sta abbattendo sulla Sicilia in queste ore con piogge, temporali intensi e forti raffiche di vento. A Siracusa, poco fa, una nave da crociera Msc, attualmente in sosta tecnica all’interno del porto Grande, ha improvvisamente rotto gli ormeggi, innescando una serie di avvenimenti che hanno richiesto un intervento tempestivo per cercare di evitare danni.

Le forti raffiche di vento e il mare in tempesta hanno causato un distacco dai suoi ormeggi facendo sì che la nave si allontanasse dalla sua posizione originale e si avvicinasse ad altre imbarcazioni ormeggiate nelle vicinanze. Alcune sarebbero entrate in collisione e un pezzo di banchina è stato danneggiato.

L’incidente ha portato all’intervento urgente dei rimorchiatori che stanno lottando contro le intemperie per riportare la grande nave verso là banchina. La situazione dovrebbe essere tornata in sicurezza negli ultimi minuti.