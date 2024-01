Forti raffiche di vento a Palermo, cadono alberi e cornicioni

Il maltempo ha colpito duramente la zona Nord di Palermo nelle ultime ore, causando danni significativi e preoccupazioni per la sicurezza pubblica. Il forte vento che ha soffiato durante la notte ha abbattuto numerosi alberi, danneggiato una decina di veicoli e tenuto occupati i vigili del fuoco per tutta la notte.

Le forti raffiche di vento hanno fatto crollare alberi in diverse parti della zona Nord di Palermo, creando situazioni pericolose per i residenti e gli automobilisti. Grosse piante sono cadute in particolare tra Partanna Mondello, Mondello, Capo Gallo e la zona attorno allo stadio “Barbera“. Fortunatamente, non sono stati segnalati feriti a seguito di questi incidenti.

I vigili del fuoco sono entrati in azione a partire dall’una di notte, rispondendo a una serie di chiamate per rimuovere alberi caduti o pericolanti. Sicuramente tanta la paura e torna alla ribalta anche il problema del verde pubblico, tema cruciale per la città di Palermo.