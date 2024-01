Maltempo: crolla muraglione a Sanremo

Si registrano disagi e qualche danno a causa delle piogge degli ultimi giorni in Liguria. Nella mattinata odierna un incidente si è verificato in via della Libertà a Sanremo. Un muraglione, probabilmente compromesso dalle condizioni meteorologiche avverse, ha improvvisamente ceduto, creando una situazione di emergenza. Fortunatamente non si registrano feriti.

Le autorità locali hanno deciso di prendere precauzionalmente misure per garantire la sicurezza dei residenti. Una famiglia composta da cinque persone è stata fatta evacuare dalle loro abitazioni nelle vicinanze del muraglione crollato e ha trovato alloggio presso parenti o amici in via temporanea.

Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno contribuito a garantire la sicurezza nell’area colpita, e i tecnici del Comune, che lavorano per valutare l’entità del danno e pianificare le necessarie misure di riparazione e ricostruzione. Nelle prossime ore, è previsto un sopralluogo dettagliato da parte degli esperti e degli ingegneri per monitorare lo smottamento e valutare l’estensione dei danni. Questa indagine sarà fondamentale per comprendere le cause del crollo del muraglione e per determinare le misure necessarie per prevenire futuri incidenti di questo genere.