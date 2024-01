Previsioni meteo per Lunedì 8 Gennaio: ancora maltempo al Centro-Sud

Il vortice ciclonico che si è formato sull’Italia nel corso di questo weekend portando maltempo diffuso continuerà a influenzare le condizioni meteorologiche del nostro paese anche lunedì 8 gennaio, spostandosi maggiormente verso il centro-sud. Dunque, mentre al nord si prevede un miglioramento con tempo asciutto, seppur nuvoloso, con qualche schiarita che si farà strada nel corso della giornata, al centro-sud persisterà l’instabilità atmosferica.

Nord Italia

Nella giornata di Lunedì 8 Gennaio, nelle regioni settentrionali dell’Italia il tempo migliorerà gradualmente. I cieli risulteranno però molto nuvolosi o coperti su gran parte dei settori. Eventuali fenomeni saranno deboli e limitati alle zone alpine del nord-ovest, in particolare in Piemonte, dove potrebbero verificarsi deboli nevicate fino a quote molto basse.

Centro-Sud

Al contrario, al centro-sud persisterà l’instabilità atmosferica. Sono previste piogge e rovesci frequenti, concentrati principalmente sulle isole maggiori, le regioni del basso Tirreno e la Puglia. In queste zone, il maltempo sarà più marcato e saranno possibili temporali localmente intensi. Nel resto del centro-sud, ci saranno momenti di piogge e nuvole, ma anche qualche schiarita, in particolare su Toscana, Umbria e Lazio, dove nel complesso avremo un tempo più asciutto. Sulle cime degli Appennini al di sopra dei 1000 metri potrebbero verificarsi nevicate.

Temperature e ventilazione

La ventilazione sarà ancora sostenuta con venti di maestrale/libeccio sulle isole maggiori e grecale al centro. Le temperature potrebbero ulteriormente calare di alcuni gradi, in particolare al centro-sud, dove il maltempo contribuirà a rendere il clima più freddo.

Tendenza per i giorni successivi

Per i giorni successivi si prevede un parziale miglioramento delle condizioni meteorologiche su buona parte d’Italia. Tuttavia, il tempo rimarrà incerto a tratti instabile, specialmente sulle isole e le coste tirreniche, con la possibilità di fenomeni specialmente nella giornata di Martedì. Il clima sarà più freddo su tutto il territorio italiano, con temperature in calo e valori tipici invernali. Sarà importante seguire gli aggiornamenti meteorologici per avere informazioni dettagliate sulla situazione e sulle previsioni nei prossimi giorni.