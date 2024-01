Terremoto in Giappone: aggiornamento tragico, le ultime notizie

Le autorità giapponesi hanno reso noto un aggiornamento tragico riguardo al forte terremoto che ha colpito la costa occidentale del paese lo scorso lunedì, con una magnitudo di 7.6. Attualmente, si contano 168 vittime confermate, ma la situazione è ancor più preoccupante a causa delle 323 persone ancora disperse e intrappolate sotto le macerie

La zona più colpita da questa catastrofe naturale è stata la penisola di Noto, situata nella provincia di Ishikawa, nel cuore del Giappone lungo la costa occidentale. La città principale di questa regione è Kanazawa. Tuttavia, le città di Wajima e Suzu sono risultate le più colpite dal terremoto, con entrambe che insieme hanno registrato 70 vittime.

Le operazioni di soccorso sono state avviate immediatamente dopo il terremoto e stanno proseguendo da giorni, ma si sono rivelate straordinariamente complesse a causa delle sfide imposte dalle condizioni atmosferiche. La provincia di Ishikawa ha subito forti piogge nelle ultime giornate, rendendo difficile il lavoro dei soccorritori. In aggiunta, l’area ha visto un’intensa nevicata, rendendo molte strade praticamente inagibili. Queste condizioni meteo avverse stanno ritardando gli sforzi di soccorso e rendono difficile stimare con precisione l’entità dei danni agli edifici.

Inoltre, a causa delle intense precipitazioni e della neve, oltre 28.000 persone sono ancora ospitate in circa 400 rifugi temporanei, incapaci di tornare alle loro case per valutare gli effetti del terremoto. Questo ritardo nella valutazione dei danni e nella fornitura di assistenza rende la situazione ancora più difficile per le autorità e gli abitanti locali.

Il Giappone è notoriamente una delle regioni più sismiche del mondo e le autorità del paese sono ben addestrate per affrontare situazioni di emergenza come questa. Tuttavia, la devastazione causata da questo terremoto è stata considerevole, e le sfide imposte dalle condizioni atmosferiche stanno mettendo alla prova i soccorritori.