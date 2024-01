Starnutire con gli occhi aperti è pericoloso? Sfatiamo un falso mito

“Starnutire con gli occhi aperti” è una questione che ha sempre incuriosito molte persone. La credenza popolare sostiene che sia impossibile starnutire con gli occhi aperti perché il nostro corpo è programmato per evitare questa combinazione di movimenti involontari. Ma è davvero così?

In realtà, è possibile starnutire con gli occhi aperti, anche se non è comune e richiede un certo grado di sforzo. Quando starnutiamo, il nostro corpo esegue una serie di azioni involontarie. Il riflesso del naso è una reazione istintiva che si verifica quando una particella irritante o un’infezione entra nelle nostre vie respiratorie superiori. Il nostro corpo reagisce istintivamente chiudendo gli occhi per proteggerli da possibili danni causati dalla velocità del flusso d’aria generato dallo starnuto.

Tuttavia, questa reazione non è inevitabile. Alcune persone sono in grado di controllare i loro occhi durante uno starnuto e tenerli aperti. Questo richiede una certa abilità e pratica, poiché è necessario sopprimere l’istinto naturale del corpo di chiudere gli occhi. Non è pericoloso, ma può essere scomodo e talvolta persino doloroso per alcune persone.

L’idea che starnutire con gli occhi aperti sia pericoloso o possa far uscire gli occhi dalle orbite è un mito. Il nostro corpo è progettato per evitare danni durante uno starnuto, e gli occhi sono ben ancorati nelle orbite da muscoli e legamenti che li mantengono al loro posto. Quindi, anche se è possibile starnutire con gli occhi aperti, non c’è motivo di preoccuparsi per la sicurezza degli occhi.

Chi volesse provare a starnutire ad occhi aperti non deve quindi preoccuparsi di vedersi schizzare i bulbi oculari fuori dalle orbite (questa possibilità è una leggenda metropolitana diffusa per la prima volta nel 1882 dal New York Times, e senza alcuna base scientifica).

In conclusione, starnutire con gli occhi aperti è un fenomeno possibile, ma raro, che richiede una certa abilità e la capacità di sopprimere l’istinto naturale del corpo di chiudere gli occhi durante uno starnuto. Tuttavia, non è pericoloso per la salute degli occhi e non comporta rischi significativi. Quindi, se vi trovate a starnutire con gli occhi aperti, non preoccupatevi, è una semplice dimostrazione della varietà e della complessità del nostro corpo umano.