Meteo: una svolta ci attende nel weekend, ritorna prepotente l’alta pressione

Il prossimo fine settimana porterà una significativa svolta meteorologica in Italia, con un cambiamento notevole rispetto alle condizioni attuali. Attualmente, il nostro paese è interessato da instabilità atmosferica e correnti fredde di origine artica, che determinano temperature leggermente al di sotto della media stagionale. Tuttavia, a partire da venerdì, ci attendiamo un miglioramento significativo delle condizioni meteorologiche.

La situazione meteorologica attuale è caratterizzata da una perturbazione di origine atlantica in arrivo, che interesserà il Centro e il Sud dell’Italia nelle prossime ore e fino a giovedì. Questo vortice di bassa pressione rinvigorirà l’instabilità atmosferica, portando piogge e rovesci su molte regioni, oltre a nevicate sui monti appenninici. Le aree maggiormente colpite saranno quelle delle Isole Maggiori e le coste tirreniche meridionali, dove potrà verificarsi anche qualche forte temporale.

A partire da venerdì 12 gennaio assisteremo però a un cambiamento significativo. Un’area di alta pressione si rinforzerà velocemente sull’area centro-settentrionale del paese, scacciando via nubi e instabilità. Residua instabilità interesserà solo l’estremo sud. Poi sabato l’alta pressione sarà in ulteriore consolidamento e porterà tempo stabile e soleggiato; domenica avremo una maggiore variabilità e qualche pioggia sulle regioni occidentali dovute a un nuovo lieve indebolimento della struttura anticiclonica, andrà meglio altrove. Vediamo dettagli giorno per giorno:

Venerdì 12 gennaio – Alta pressione in rinforzo al Centro-Nord con ampi spazi soleggiati e tempo asciutto. Le ultime precipitazioni colpiranno la Sardegna meridionale, il sud della Calabria (specie al mattino) e la Sicilia (fino al pomeriggio-sera). Nubi irregolari sul resto del Sud ma senza precipitazioni di rilievo. I venti soffieranno deboli-moderati dai quadranti nordorientali, e le temperature minime saranno in diminuzione, mentre le massime rimarranno stabili.

Sabato 13 gennaio – Ulteriore miglioramento. La pressione continuerà ad aumentare portando a un tempo prevalentemente asciutto e in gran parte soleggiato, sebbene freddo su tutta la penisola. Innocui annuvolamenti al Sud, specie fra Puglia e Basilicata e possibilità di nebbie e nubi basse al mattino e nottetempo sulla Pianura Padana. Le temperature massime saranno comprese tra 8 e 12 gradi al Centro-Sud, mentre al Nord rimarranno al di sotto dei 10 gradi. I venti saranno sostenuti dai quadranti settentrionali su medio basso Adriatico e Ionio.

Infine, Domenica 14 gennaio, la pressione subirà un leggero calo e arriveranno venti tesi di Libeccio. Ci aspettiamo molte nubi al Nord e sulle regioni tirreniche con piovaschi sparsi su alta Toscana, Lazio e Campania, nebbie nella Pianura Padana e nuvole irregolari alternate a schiarite altrove. Le temperature massime rimarranno sostanzialmente invariate o subiranno un lieve aumento.

In sintesi, il fine settimana si prospetta con condizioni meteorologiche nettamente migliori rispetto all’instabilità di questi giorni, con ampi periodi di sole ma al contempo temperature rigide, specialmente al Nord. La giornata migliore sarà senz’altro quella di Sabato, con sole prevalente su tutta Italia, mentre Domenica assisteremo già a un parziale peggioramento.