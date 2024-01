Violenta tempesta si abbatte in Florida: tornado distruttivo su Panama City [VIDEO]

Una tempesta di grandi proporzioni ha colpito la Florida, portando con sé una serie di eventi meteorologici estremi tra cui temporali, grandinate, raffiche di vento che hanno superato i 100 km/h e la formazione di alcuni tornado. La città turistica di Panama City, situata sulla costa all’interno della contea di Bay, è stata particolarmente colpita, con decine di case rase al suolo e ingenti danni alle infrastrutture elettriche, automobili e altro ancora per il passaggio di un tornado distruttivo.

Le riprese aeree effettuate dopo il passaggio del tornado hanno mostrato una scia di distruzione devastante, con case distrutte, alberi sradicati e veicoli rovesciati. Le immagini rivelano l’ampia portata della devastazione causata da questa tempesta, che ha sconvolto la vita di molte persone. Miracolosamente non vengono però registrate vittime in questa circostanza.

Drone video shows the damage in Panama City Beach, Florida, after a tornado tore through early Tuesday morning. pic.twitter.com/owR5bPTaJC

— AccuWeather (@accuweather) January 9, 2024