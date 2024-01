Scossa di terremoto avvertita in Umbria: epicentro nei pressi di Norcia

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 ha interessato l’Umbria oggi 11 gennaio 2024 alle 09:26:07. L’epicentro del sisma si è verificato a soli 3 km a sud-ovest di Norcia (PG) ad una profondità di 10.2 km nel sottosuolo.

La scossa ha avuto un impatto relativamente modesto in termini di magnitudo, ma ha comunque generato preoccupazione tra la popolazione locale in quanto è stata avvertita distintamente nella zona epicentrale. Lievi tremori percepiti anche nell’entroterra marchigiano. Naturalmente non risultano danni a cose o persone.

