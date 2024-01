Meteo: in arrivo un weekend fra sole e nuvole, qualche pioggia Domenica

Il tempo continua a regalarci sorprese e variazioni repentine, e questo fine settimana non farà eccezione. Dopo la perturbazione che ha colpito il centro-sud negli ultimi giorni, il tempo volge verso un netto miglioramento. Domani sabato 13 assisteremo a un rinforzo dell’alta pressione che dopo essersi consolidata in queste ore al centro-nord si estenderà anche al sud e garantirà finalmente una giornata di sole su gran parte della penisola. La pressione tenderà però già a diminuire nel corso di domenica con l’arrivo di una blanda perturbazione sospinta da umide correnti occidentali. Vediamo tutti i dettagli:

Sabato 13 Gennaio

Domani, sabato 13 gennaio, ci aspettiamo una giornata caratterizzata da condizioni generali di tempo asciutto e in gran parte soleggiato. L’alta pressione si estenderà anche al sud, garantendo una giornata stabile. Tuttavia, alcune nuvole potrebbero farsi vedere soprattutto in pianura padana e nelle aree interne e appenniniche del Sud, specie fra Molise, Gargano e anche Sicilia tirrenica. Al nord, invece, si formeranno banchi di nebbia in pianura, talvolta persistenti, creando nubi basse o rendendo il cielo invisibile, con conseguente maggiore sensazione di freddo. Le temperature rimarranno basse e in linea con le medie del periodo, con venti tesi di maestrale che si faranno sentire ancora al mattino sul basso adriatico e nei settori ionici, anche se in progressiva attenuazione nel corso della giornata.

Domenica 14 Gennaio

Domenica 14 gennaio vedrà una diminuzione della pressione atmosferica, con venti tesi di Libeccio soprattutto al Centro-Sud. La giornata sarà contraddistinta dalla formazione di nebbie e nubi basse sulla Pianura Padana e molte nubi sul resto d’Italia. Regioni come la Toscana, l’Umbria, il Lazio, la Campania, la Calabria e la Sardegna vedranno un cielo molto nuvoloso o coperto, con occasionali piovaschi, specialmente lungo i settori tirrenici. I fenomeni saranno più consistenti e diffusi nel tardo pomeriggio e in serata.

Sui versanti adriatici, invece, le nuvole saranno irregolari e lasceranno spazio a qualche schiarita, ed il tempo rimarrà generalmente asciutto, con alcune piogge previste solo durante la notte. Le temperature subiranno un leggero rialzo, grazie alle correnti che si disporranno dai quadranti sud-occidentali.

In conclusione, il weekend metterà in mostra un’alternanza tra momenti di sole e nuvole. Sabato sarà sicuramente la giornata migliore, con ampi spazi soleggiati, mentre Domenica torneranno nubi e locali piogge sulle regioni occidentali.