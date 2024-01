Esplosione in miniera di carbone in Cina: numerose vittime e dispersi

Un tragico incidente si è verificato ieri pomeriggio in una miniera di carbone a Pingdingshan, nella provincia centrale cinese dello Henan, causando la morte di dieci persone e la scomparsa di altre sei. L’incidente, avvenuto alle 14:55 ora locale nella miniera gestita dalla Pingdingshan Tianan Coal Mining Co., Ltd., è stato attribuito a un’esplosione di carbone e gas secondo le indagini preliminari.

Attualmente, le operazioni di salvataggio sono ancora in corso. In seguito a questo disastro, le autorità locali hanno preso in custodia i responsabili della miniera di carbone per ulteriori indagini. Questo incidente mette in luce i pericoli persistenti nell’industria mineraria, in particolare nelle operazioni di estrazione del carbone, e solleva questioni sulla sicurezza dei lavoratori e sulle misure preventive adottate per evitare tali tragedie.