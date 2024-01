Islanda: nuova eruzione vulcanica in atto, le immagini spettacolari

Una nuova eruzione vulcanica si sta verificando da poche ore in Islanda, a sud-ovest della capitale Rejkyavik. Il dipartimento di pubblica sicurezza della polizia nazionale ha subito dichiarato lo stato di emergenza

Questo evento segue la precedente eruzione avvenuta il 18 dicembre sempre nella penisola di Reykjanes, tuttavia questa volta l’epicentro è localizzato molto più a sud.

La nuova eruzione ha avuto inizio con la creazione di una crepa a Sundhnúk, una località a nord di Grindavík, e questa crepa sta già mostrando segni di allungamento. Al momento, non è chiaro con precisione in quale direzione la lava si dirigerà, e questo rende ancora più difficile prevedere l’evoluzione dell’eruzione e le sue possibili conseguenze.

L’Islanda è un paese noto per la sua bellezza naturale e la sua unicità geologica, ma questa stessa caratteristica la rende vulnerabile agli eventi vulcanici. Gli abitanti dell’Islanda sono ben consapevoli di questa realtà e hanno affrontato eruzioni in passato con grande resilienza. Tuttavia, ogni nuova eruzione rappresenta una sfida unica, e il paese deve ora affrontare con determinazione questa emergenza vulcanica, cercando di proteggere le vite umane e l’ambiente che amano così profondamente.

Ecco il video del momento in cui si è aperta la fessura eruttiva:

BREAKING: A new volcanic fissure has opened up on Iceland’s Reykjanes Peninsula just a few minutes ago. More details to come. pic.twitter.com/4yPZ98oQs5

— Nahel Belgherze (@WxNB_) January 14, 2024