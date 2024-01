Previsioni meteo: impennata termica in arrivo seguita da un brusco cambiamento

Aumento delle temperature

Nei prossimi giorni l’Italia sperimenterà un progressivo aumento delle temperature, grazie all’arrivo di correnti di origine sub-tropicale e venti provenienti dai quadranti sud-occidentali e meridionali. Dopo giorni di stampo invernale quindi, il clima tornerà ad essere decisamente mite al Centro-Sud Italia. Non al Nord dove invece permarrà un clima freddo con temperature sostanzialmente invariate rispetto ai giorni scorsi.

Picco della fase calda

Il picco di questa fase insolitamente calda è previsto tra mercoledì 17 e giovedì 18. Durante questo periodo, le temperature massime potrebbero raggiungere valori compresi tra 18 e 22 gradi nelle isole maggiori e nel Sud Italia, mentre al Centro i valori si aggireranno tra i 15 e i 18 gradi. Anche i valori minimi tenderanno a crescere di parecchi gradi rispetto ai giorni scorsi. Tuttavia, è importante notare che nonostante il riscaldamento, alcune aree potrebbero ancora sperimentare instabilità atmosferica e piogge, soprattutto nelle regioni del centro-nord e lungo le regioni tirreniche. Le regioni adriatiche e quelle del meridione godranno di condizioni più soleggiate.

A seguire brusco cambiamento meteo

Tuttavia, a partire da venerdì 19 e soprattutto sabato 20, si prevede un brusco cambiamento delle condizioni meteo in Italia. Un fronte di aria fredda di origine artica continentale farà irruzione sulla penisola, causando una rapida diminuzione delle temperature, in particolare nelle regioni adriatiche e nel sud del Paese. Secondo il modello ECMWF (Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine), saranno possibili anche deboli nevicate fino a quote basse sul versante adriatico, in particolare nella giornata di sabato 20. Previsti anche forti venti da nord che accentueranno la sensazione di freddo.

In conclusione, le previsioni meteo indicano un periodo di aumento termico nei prossimi giorni, con un picco di caldo anomalo tra mercoledì e giovedì. Tuttavia, un repentino cambiamento si verificherà fra venerdì e sabato, con un ritorno a un meteo di stampo invernale su tutto il Paese.

È importante rimanere informati sulle previsioni meteo per adattarsi rapidamente a queste variazioni climatiche e prendere le precauzioni necessarie per affrontare il brusco cambiamento delle condizioni atmosferiche.